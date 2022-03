Energiepreis-Explosion und Forderungen nach Entlastung: Das war „Tirol Live“

Schon vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise stiegen die Kosten für Heizöl, Gas, Sprit oder Strom zum Teil in Rekordhöhe. Der russische Einmarsch in der Ukraine und die von den westlichen Staaten als Konsequenz verhängten wirtschaftlichen Sanktionen haben in den letzten Tagen zu einer wahren Preisexplosion auf diesem Sektor geführt. Betroffen sind nicht nur Privathaushalte, deren Heizkostenabrechnung heuer um einiges höher als sonst ausfallen dürfte, sondern auch zahlreiche Unternehmen, die über eine Vervierfachung der Energiekosten gegenüber dem Vorkrisenniveau stöhnen.