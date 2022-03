Turnierdirektorin Mauresmo rechnet mit Start von Djokovic bei French Open

Amelie Mauresmo hat sich als Nachfolgerin von Guy Forget als Turnierdirektorin der French Open zuversichtlich betreffend eines Antretens von Novak Djokovic geäußert. "So wie die Dinge stehen, steht einer Teilnahme von Djokovic nichts im Weg", sagte die erste weibliche Direktorin von Roland Garros bei einem Medientermin am Mittwoch in Paris. Die Organisatoren hoffen, dass ihr Major das erste seit Ausbruch der Pandemie ohne Covid-19-Maßnahmen sein wird.