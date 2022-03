3:1 bei Paris Saint-Germain: Salzburg in Youth League im Final Four

Die Salzburger Youngster-Truppe hat in der UEFA Youth League das Finalturnier besten vier Mannschaften in Nyon erreicht. Die U19 des österreichischen Fußballmeisters gewann am Mittwoch das Viertelfinalspiel auswärts gegen Paris Saint-Germain 3:1 (1:1). Oumar Diakité glich in der 37. Minute die frühe Führung der Gastgeber durch Édouard Michut nach elf Sekunden aus, Stürmer Roko Simic traf in der 72. Minute. Nach einem PSG-Abwehrfehler besorgte Luka Reischl (92.) den Endstand.