Radfahrer (41) übersah Pkw in Innsbruck: schwer verletzt

Innsbruck – Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer (41) am Mittwochnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Auto in Innsbruck zugezogen. Der 41-Jährige wollte von einem Gehsteig aus den Rennweg queren und hatte dabei den Pkw, gelenkt von einem 65-Jährigen, übersehen. Der Deutsche wurde von der Fahrzeugfront erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert. Die Rettung versorgte den Schwerverletzen an Ort und Stelle, ehe er in die Innsbrucker Klinik eingeliefert wurde. (TT.com)