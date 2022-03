Preis für Karl-Markus Gauß: Ein Wanderer ohne Seilschaften

Karl-Markus Gauß liest am 31. März in der Innsbrucker Wagner’schen. Beginn: 19.30 Uhr.

Auch Gauß, der für seine literarische Feldforschung an die Ränder Europas und sein Buch „Die unaufhörliche Wanderung“ (2020) im Speziellen, gewürdigt wurde, ging in seiner Dankesrede auf den Krieg in der Ukraine ein. Dass der russische Angriff „ein einziges Kriegsverbrechen darstellt“, sei unbestreitbar, so der 67-Jährige. Die Ukraine „ist ein Land vieler Nationalitäten mit verschwimmenden Übergängen“, das nicht einfach über den Umweg der Sprache geteilt werden könne. Daher seien auch die Aufrufe, russische Verlage, Autorinnen und Autoren zu boykottieren „unannehmbar“.