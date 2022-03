FreerideTestival: Skigebiet Hochfügen wird Freeride-Testareal

Hochfügen – Nach Saalbach und Wart-Schröcken am Arlberg ist Hochfügen der dritte und letzte Tourstopp des FreerideTestivals in Österreich. Am 26. und 27. März kommen namhafte Hersteller von Freeride-Ausrüstungen an die Talstation 8er Jet des Skigebiets Hochfügen. Neue Ski, Snowboards, Helme, Brillen oder auch LVS-Ausrüstungen stehen zum Gratis-Testen zur Verfügung. Zudem werden Workshops, Kurse und Sicherheits-Trainings angeboten. „Freeride-Begeisterte haben die Möglichkeit, sich im verschieden schwierigen Gelände zu versuchen und sich über neuestes Freeride- sowie über essenzielles Sicherheits-Equipment zu informieren“, sagt GF Helmuth Grünbacher vom Skigebiet Hochfügen. Beim Get-together am Samstagbend im Eventgelände kann man mit Freeride-Profis und Sponsoren Musik und Freigetränke genießen. Infos und Tickets unter www.freeride-testival.com (TT)