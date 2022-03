Neue Vizebürgermeister in St. Johann und Westendorf sind gewählt

St. Johann i. T., Westendorf – Die Wahlen sind geschlagen und die Gemeinderäte in den Orten nehmen wieder ihre Arbeit auf. Als Erstes gilt es in einer konstituierenden Sitzung die Vizebürgermeister und die Gemeindevorstände zu wählen. Am Dienstagabend wurde in St. Johann und Westendorf eine solche Sitzung abgehalten.