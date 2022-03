„Neufindungen“: Junge KünstlerInnen in der Innsbrucker Galerie Maier

Deren Medien neben der Fotografie Objekte sind, die die gebürtige Brixnerin, die an der Wiener Akademie der bildenden Künste Grafik studiert, gern zu metaphorisch dicht aufgeladenen Collagen verdichtet. Als Medium der Selbstbefragung, wie die 26-Jährige sagt, stilisiert zu „Inneren Landschaften“, die sehr viel mit ihrem Aufwachsen im Abteital genauso wie mit ihrer Emanzipation von diesen Wurzeln zu tun haben. Wobei die junge Künstlerin am überzeugendsten mit ihren wunderbar poetischen Fotoarbeiten ist. In denen sich nach einer ausgeklügelten Choreografie unterschiedlichste Ebenen des Realen überlagern, um auf diese Weise von Zuständen weitab des exakt Erklärbaren zu erzählen.

Maler wie sein Vater Robert ist Johannes Bosisio, wenn auch „ganz anders“, was dem 28-Jährigen, der derzeit seinen Master am Londoner College of Art and Design macht, zu betonen sehr wichtig ist. Seine Handschrift ist kraftvoll expressiv und von Farben dominiert, angesiedelt in einem utopisch daherkommenden, zwischen Technoidem und Organischem switchenden, bisweilen ins Dreidimensionale ausgreifenden Setting.