Rum: Franz Saurwein scheidet aus der Politik aus

Rum – Noch bevor am heutigen Donnerstag die konstituierende Sitzung des Rumer Gemeinderates in Szene geht, gerät in der Marktgemeinde politisch einiges in Bewegung: Franz Saurwein, Spitzenkandidat der ÖVP-Liste „Zukunft Rum“ und zuletzt 2. Vizebürgermeister, legt sein Mandat zurück. Seine Liste konnte zwar gegenüber 2016 ihre fünf Mandate (von 19) halten; seine persönlichen Ziele – nämlich in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Josef Karbon zu kommen und eine absolute Mehrheit des „Teams Bgm. Karbon, SPÖ + Parteifreie“ zu verhindern – habe er jedoch versäumt. „Also ziehe ich einen Schlussstrich und gehe in Politpension“, verkündet Saurwein, der seit seinem 17. Lebensjahr kommunalpolitisch aktiv war.