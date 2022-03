Experten: Exzellente neue Therapien für Typ-2-Diabetes

Baden-Baden – Die Therapie des Typ-2-Diabetes (ehemals "Altersdiabetes") durchläuft derzeit einen grundlegenden Wandel. Statt allein den sprichwörtlichen "Zucker" im Blut zu senken, gelingt es mit neuen Arzneimitteln erstmals, von Anfang an auch die Begleiterkrankungen zu behandeln, hieß es jetzt beim 65. Deutschen Kongress für Endokrinologie (Online). Mittlerweile dürften schon rund zehn Prozent der Bevölkerung von Diabetes betroffen sein.

"Typ-2-Diabetes ist eine Volkskrankheit. Mittlerweile sind in Deutschland schon mehr als zehn Millionen Menschen betroffen. Wir haben aber in letzter Zeit auch exzellente Behandlungsmöglichkeiten bekommen. Dadurch wird ein Paradigmenwechsel ermöglicht. Wir behandeln nicht mehr Surrogatparameter, wie den HbA1c-Wert (mittelfristiger Laborwert für Qualität der Blutzuckereinstellung; Anm.) oder die Blutzuckerwerte, sondern gleichzeitig auch die Fettstoffwechselstörung, erhöhtes Körpergewicht und erhöhten Blutdruck", sagte Jochen Seufert, Kongresspräsident und Diabetes-Spezialist an der Universität Freiburg.