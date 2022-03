Für bischöflichen Segen zu Fuß von Lienz nach Innsbruck

Lienz – Eine Woche lang ist Rudi Rumpl unterwegs. Am 14. März ist er in Lienz gestartet, am 21. März will er in Innsbruck vor dem Dom zu St. Jakob eintreffen. Bei der ersten Etappe seines Pilgermarsches, von Lienz nach Innichen, begleiteten ihn zwei Freunde und Hund Maike, den Rest der Strecke bewältigt er allein.