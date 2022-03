Pflegeausbildung am BKH Reutte: Entlastung für Diplompfleger und Ärzte

Ehenbichl – Mit der Neustrukturierung der Pflegeausbildung im Jahr 2016 wurde auch ein neues Berufsbild geschaffen: die diplomierte Pflegefachassistenz. Die zweijährige Ausbildung befähigt zu einem erweiterten Aufgabenfeld in der Gesundheits- und Krankenpflege, auch Weiterbildungen sind möglich.

Als eine der ersten am Bezirkskrankenhaus Reutte hat Elisabeth Berger die Chance genützt. Nach neun Jahren als Pflegeassistentin (früher Pflegehelferin) auf der Station für Innere Medizin wollte die 32-Jährige mehr Verantwortung übernehmen. „Von den Patienten kommt so viel Dankbarkeit zurück, das motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Darum wollte ich weiterhin als Pflegekraft arbeiten, aber selbstständiger und eigenverantwortlich“, schildert die Reuttenerin ihre Beweggründe für die Ausbildung. Aufgrund ihrer bestehenden Befähigung absolvierte sie den Lehrgang berufsbegleitend in eineinhalb Jahren.