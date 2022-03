Unmut und Gesprächsbedarf groß: Gecko-Experten hadern mit der Corona-Strategie

Wien – Die Epidemiologin Eva Schernhammer war am Mittwochabend in der ZiB 2 ganz klar: „Die Gecko-Experten haben eindringlich dazu geraten, dass man Öffnungsschritte erst dann planen soll, wenn ein stabiler Abwärtstrend sichtbar ist.“ Die türkis-grüne Regierung entschied mit den Einschränkungen der Gratis-Tests und der Ankündigung neuer Erleichterungen anders – und sorgt damit für heftige Debatten.

Gecko berät vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen. Auch gestern meldeten die Bundesländer wieder mehr als 50.000 neue Corona-Fälle. Das sind zwar weniger als am Tag davor, aber wieder deutlich mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Aktuell gelten österreichweit mehr als 430.000 Personen als aktive Fälle, so viele wie nie zuvor.

Ludwig kündigte gestern außerdem an, dass Wien bei den Corona-Regeln strenger bleiben will, als es der Bund vorgibt. In der gesamten Gastronomie bleibt vorerst die 2-G-Regel, im gesamten Handel die Pflicht zur FFP2-Maske; in Krankenhäusern und Pflegeheimen gibt es zusätzliche Beschränkungen für Besuche.