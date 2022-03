Bilanz der ÖSV-Spitze, UVP-Debatte und Pfarren: Das war „Tirol Live“

Am Sonntag gingen die Pfarrgemeinderatswahlen zu Ende und im Sport die Ski-Weltcupsaison . Dazu geht die Neufassung der Umweltverträglichkeitsprüfung in die heiße Phase.

📽️ Video | Stefan Garbislander und Walter Tschon in „Tirol Live”

Nach dem Weltcup ist vor dem Weltcup: Und so schaute am Montag eine hochkarätige ÖSV-Abordnung im „Tirol Live”-Studio vorbei. Präsidentin Roswitha Stadlober und Generalsekretär Christian Scherer zogen Bilanz über die vergangene Olympia- und Weltcup-Saison und blickten auch in die Zukunft.