Die Corona-Beratungsgremien der Regierung: Wer ist wofür zuständig?

Wien – Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hätte offenbar gerne klarere Botschaften der Experten. Die bisher installierten Gremien will der Ressortchef daher "straffen". Was er genau damit meint, ist noch offen. Aktuell macht er sich noch ein Bild. Klar ist, dass es alleine auf Bundesseite gleich drei Gremien gibt, von denen zumindest zwei sehr ähnliche Aufgaben haben.

Das vielleicht prominenteste davon ist Gecko, installiert kurz vor Weihnachten zu Beginn der Amtszeit von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Vor allem in der Anfangsphase wurde seitens der Regierung so getan, als würde das Expertengremium mehr oder weniger die Entscheidungen selbst treffen. So wurden gar politische Schritte wie die Vorverlegung der Sperrstunde von den Gecko-Leitern statt von der Regierungsspitze verkündet. Mittlerweile wird man nicht mehr so intensiv gehört. Einzelne Mitglieder des Gremiums sind darob derart verschnupft, dass sie einen Austritt überlegen, weil sie nicht als Feigenblatt dienen wollen.