Putin beklagte sich bei Scholz über Kiews „Sturheit" und Bidens Verbalattacken

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (l.) führte am Freitag ein rund einstündiges Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine.

Moskau – Kreml-Chef Wladimir Putin hat sich in einem Telefongespräch mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz über die mangelnde Kompromissbereitschaft und Sturheit Kiews in den aktuellen Gesprächen mit Moskau beklagt. Kiew versuche, die Gespräche zu verlangsamen und mache auch "unrealistische Vorschläge", meldeten russische Nachrichtenagenturen. Putin habe sich auch über die "täglichen persönlichen Beleidigungen" von US-Präsident Joe Biden an seine Adresse beschwert.