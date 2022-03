Wach in der Nacht: Von gesundem Schlaf und dem Kampf gegen Schlafstörungen

Immer schafft man es nicht, die vielen Anforderungen des Alltags unter einen Hut zu bringen. Schlaf wird dann meist hintangestellt. Immer mehr Menschen leiden zudem unter Schlafstörungen. Im Gut-zu-wissen-Podcast vor einem Jahr zum verriet Dr. Anna Heidbreder vom Schlaflabor in Innsbruck zum Weltschlaftag am 18. März, wie man solche erkennt, warum Schlaf so wichtig für uns ist – und gab Tipps für eine rundum gesunde Bettruhe.