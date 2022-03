Zigaretten werden ab 1. April um rund 20 Cent/Packung teurer

Wien – Mit 1. April 2022 steigt in Österreich wieder die Tabaksteuer – und damit erhöht sich auch der Preis für Zigaretten. Der Tabakkonzern JTI (Austria Tabak, Tobaccoland) bestätigte am Freitag eine Erhöhung um 20 Cent je Packung. Die Marke Benson and Hedges Gold werde sogar um 50 Cent pro Packung teurer. Dem Vernehmen nach erhöhen auch British American Tobacco Austria (BAT) und Imperial Tobacco die Preise, auch wenn das auf Anfrage noch niemand offiziell bestätigen wollte.