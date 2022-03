Auto mit Pferdeanhänger prallte bei Haiming gegen Tunnelwand

Haiming – Mit einem Pferdeanhänger an ihrem Auto fuhr am Freitag gegen 16.50 Uhr eine 34-Jährige auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Bregenz. Direkt vor dem Ostportal des Schlenzmure Tunnels geriet sie – laut Polizei aus Unachtsamkeit – mit ihrem Wagen gegen die rechte Leitschiene.