Becherwurf-Skandal in Bochum: Entsetzen und Wut nach Spielabbruch

Bochum – "Denn wir gehen davon aus, dass der VfL verbandsseitig bestraft wird", heißt es in dem Statement des Vereins. Die Auswertung der Bilder laufe noch, man werde die Polizei bei ihren Ermittlungen tatkräftig unterstützen, teilte der Gastgeber mit.

Einer der Schiedsrichter-Assistenten war am Freitagabend in der 68. Minute beim Stand von 2:0 für Mönchengladbach von einem Becher getroffen worden. Der Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach die Partie vor 25.000 Zuschauern zunächst und brach sie rund eine Viertelstunde später ab. Wie die endgültige Wertung sein wird, ist noch offen.

"Bei einem tätlichen Angriff auf einen Offiziellen, in dem Fall den Schiedsrichter-Assistenten, ist ein Spielabbruch einfach alternativlos", sagte Cortus gegenüber DAZN. Der Becher habe Christian Gittelmann klar am Kopf getroffen, sagte Cortus. "Er war benommen und ist ins Spital gebracht worden", so der Unparteiische.