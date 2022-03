Auszeichnung für Haller Heizkraftwerk

Hall – Mit dem „Energy Globe Award“ werden auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene Projekte im Bereich Energieeffizienz, Ressourcenschonung und erneuerbare Energien prämiert. Für ein Projekt, bei dem aus Rauchgas des Biomasse-Heizkraftwerkes in Hall Energie gewonnen wird, konnten die Hall AG und Haim Biomassetechnik nun bereits zum zweiten Mal einen Preis entgegennehmen: Vergangenen September hatte Energielandesrat Josef Geisler die Tiroler Ausgabe des „Energy Globe Award“ an Oskar Haim und das Team der Hall AG überreicht. Dieser Tage übergab Bruno Oberhuber, Geschäftsführer der Energie Tirol, nun den österreichischen Award in der Kategorie „Feuer“ an die Gewinner.