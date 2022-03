Galerie Kugler: Haute Couture aus Alublech

Innsbruck – Die Galerie Kugler kennt Madeleine Boschan bestens. Ist es doch die bereits sechste Personale, die die Berliner Bildhauerin für diesen Ort sozusagen „maßschneidert“. Um nun zwei dreidimensionale Arbeiten auf dessen Boden zu stellen sowie eine zweidimensionale an die galeristische Wand zu hängen. Oder eigentlich aus dieser heraustreten zu lassen, umschwebt von einer mystischen Aura, die sich rational dadurch erklärt, dass das vorne weiße „Bild“ hinten monochrom grüngelb bemalt ist und so letztlich auf ganz natürliche Weise geheimnisvoll auf die weiße Wand ausstrahlt.

„It’s just a kiss away“ nennt Madeleine Boschan in Anlehnung an einen Song der Rolling Stones ihre Innsbrucker Ausstellung. Deren zwei in den Raum gestellte skulputurale Objekte im Gegensatz zum fast sakral daherkommenden Wandstück intuitiv die aktuell höchst aktuelle Frage nach schützenden Räumen suggerieren. Wenn auch stilisiert zum klar definierten, mehr als zwei Meter langen, drei Millimeter dünnen, letztlich abstrakten Aluteil.