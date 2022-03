Plätze für behinderte Flüchtlinge in Tirol

„Für Menschen mit Behinderungen ist die Situation in der Ukraine dramatisch“, sagt Georg Willeit, Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol. „Für viele ist es kaum möglich zu flüchten. Sie sind nicht so mobil und vielfach auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, die nicht immer barrierefrei beziehungsweise überfüllt sind.“ Behinderte seien oft auch nicht in der Lage, sich vor Luftangriffen in Bunkern in Sicherheit zu bringen. Willeit fordert, dass diese Menschen vor Ort mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt werden und ihnen, sofern sie sich auf die Flucht begeben, gezielt geholfen werden muss.