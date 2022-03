Dynatrace lockt IT-Fachkräfte nach Innsbruck

Innsbruck, Boston, Linz – Mit der Entwicklung einer Software, die auftretende Probleme und Sicherheitslücken in IT-Systemen in Echtzeit erkennt und automatisch repariert, ist Dynatrace zum Weltmarktführer avanciert. Gegründet wurde Dynatrace jedoch in Österreich. Das technologische Herz des an der New Yorker Börse notierten Unternehmens schlägt nach wie vor in Österreich, sagt Gründer Bernd Greifeneder.