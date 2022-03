Wohnungen in Innsbruck an Prostituierte vermietet: 17.000 Euro Strafe

„Wie die Ermittlungen der Polizeiinspektion Saggen ergaben, wurden bis Herbst 2021 in 23 Fällen Wohnungen an Prostituierte vermietet“, bestätigt Anton Hörhager, Leiter des Innsbrucker Strafamtes (Landespolizeidirektion). Geldstrafen in der Gesamthöhe von rund 18.000 Euro waren die Folge. Anstatt zu zahlen, wandte sich der Unternehmer mit einer Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht. Mit wenig Erfolg – die Strafhöhe wurde jetzt im Wesentlichen bestätigt. Jetzt sind es immer noch 17.000 Euro, die der Geschäftsmann zu überweisen hat. Dazu kommen die Verfahrenskosten in der Höhe von 2400 Euro. Begründet hat das Landesverwaltungsgericht die Abweisung der Beschwerde mit unzureichender Sorgfalt, um die Prostitutionsausübung zu verhindern.