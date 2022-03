Die Pinguine kämpfen heute in Leoben um den ÖEL-Titel

Leoben – Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb stiegen die Wattener Pinguine bereits gestern in den Bus in Richtung Leoben. Dort findet heute (19 Uhr) das Final-Rückspiel in der Österreichischen Eishockey-Liga statt. In einem packenden Hinspiel hatten sich die beiden Teams vor 1800 Zuschauern in der Tiwag-Arena mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Zwar gewann Wattens anschließend das Penaltyschießen. Dieses würde gemäß Regulativ allerdings nur zur meisterlichen Wertung herangezogen werden, wenn das heutige Spiel Corona-bedingt ins Wasser fällt. Stand gestern stand eine Absage aber nicht zur Debatte. Sollte Corona auch heute nicht den Spielverderber mimen, kürt sich der Sieger zum Meister.