MG bringt ersten Elektro-Kombi

Etwas später wird eine Version mit einem 50,3-kWh-Akku folgen, sie ist mit 130 kWh (177 PS) bei gleichem Drehmoment kräftiger, hat aber 80 Kilometer weniger Reichweite. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden Versionen auf 185 km/h begrenzt, den Spurt auf 100 schaffen sie in 8,3 Sekunden. An Bord beider Versionen befindet sich ein On-Bord-Ladegerät, das dreiphasiges Laden mit 11 kW sowie bis zu 87 kW DC Schnellladung ermöglicht. Damit ist eine Aufladung zu 80 % in 40 Minuten möglich. Zudem gibt es eine Batterieheizung, die die Reichweite vor allem an kalten Tagen optimieren soll.