William und Kate sagen Besuch auf Kakaofarm in Belize nach Protest ab

London – Der britische Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (40) haben gleich zum Auftakt ihrer Reise in die Karibik einen Besuch wegen Protesten absagen müssen. Wie der Kensington-Palast am Samstag bestätigte, wurde wegen "sensiblen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Gemeinschaft in Indian Creek" der geplante Besuch auf einer Kakaoplantage im mittelamerikanischen Belize "an einen anderen Ort verlegt".