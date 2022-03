Bayern nach Kantersieg gegen Union wieder sieben Punkte vor BVB

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ließ einmal mehr die Muskeln spielen. © MICHAELA REHLE / AFP

München – Der FC Bayern hat in der deutschen Bundesliga seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund zumindest für einen Tag auf sieben Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 4:0-Heimsieg über Union Berlin, der BVB würde aber am Sonntag mit einem Auswärtserfolg über den 1. FC Köln wieder bis auf vier Punkte an den Rekordmeister herankommen.

Bereits zuvor hatte Michael Gregoritsch sein siebentes Saisontor erzielt, aber damit eine Niederlage seines FC Augsburg nicht verhindern können. Der ÖFB-Internationale traf im Auswärtsmatch gegen Stuttgart kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste, der VfB gewann aber noch 3:2. Hertha BSC verbesserte sich dank eines Heim-3:0 über Hoffenheim auf den Relegationsplatz. Der FSV Mainz 05 schlug den neuen Vorletzten Arminia Bielefeld 4:0, Fürth gegen Freiburg endete 0:0.

⚽ Deutsche Bundesliga, 27. Spieltag VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach abgebrochen

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld 4:0 (1:0)

Hertha BSC Berlin - TSG Hoffenheim 3:0 (1:0)

Greuther Fürth - SC Freiburg 0:0

VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:2 (1:2)

Bayern München - Union Berlin 4:0 (3:0)

Sonntag: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 15.30 Uhr, VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 17.30 Uhr, 1. FC Köln - Borussia Dortmund 19.30 Uhr

Die Bayern hatten mit den Berlinern, die ohne den Corona-positiven ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel antreten mussten, keine Probleme. Kingsley Coman (16.), Tanguy Kouassi (25.) und Robert Lewandowski (45./Elfmeter, 47.) trugen sich in die Schützenliste ein. Lewandowski hat nun zum fünften Mal in einer Liga-Saison zumindest 30 Tore erzielt, das war zuvor nur Gerd Müller gelungen. Die Bayern absolvierten ihr 1.935. Bundesliga-Match und sind damit vor Werder Bremen (1.934) der Verein mit den meisten Liga-Partien. Marcel Sabitzer wurde bei den Münchnern in der 61. Minute eingewechselt.

In Stuttgart gingen die Augsburger in der sechsten Minute durch einen Volley von Andre Hahn nach Maßflanke von Iago in Führung. Den Hausherren gelang nach einem Corner von Borna Sosa dank eines Kopfballs von Waldemar Anton der Ausgleich (44.), doch schon wenige Sekunden später schlug Gregoritsch zu. Der in der 73. Minute ausgewechselte Steirer wurde von Arne Maier ideal bedient und schloss eiskalt ab.

Stuttgart gelang im Finish die Wende

Den Stuttgartern gelang mit Sasa Kalajdzic im Finish die umjubelte Wende. Omar Marmoush versenkte einen Freistoß (79.), Tiago Tomas sorgte für das 3:2 (85.). Damit sprang der VfB an die 14. Stelle und liegt unmittelbar vor den punktegleichen Augsburgern.

Ebenfalls punktegleich mit diesen Teams ist der 16. Hertha, dem ein Befreiungsschlag glückte. Die Berliner gewannen im ersten Spiel in der Amtszeit von Trainer Felix Magath, der wegen einer Corona-Infektion allerdings fehlte, daheim gegen den Sechsten Hoffenheim 3:0. Die Tore fielen durch Niklas Stark (39.), Ishak Belfodil (63.) und Lucas Tousart (74.) jeweils nach Freistoßflanken. Bei der TSG fehlte Florian Grillitsch wegen eines positiven Corona-Tests, Christoph Baumgartner wurde in der 88. Minute ausgetauscht, Stefan Posch spielte durch.

Die Mainzer schoben sich dank eines Heim-4:0 - Jonathan Burkardt (1., 75./Elfmeter), Moussa Niakhate (65./Elfmeter) und Marcus Ingvartsen (79./Elfmeter) trafen - auf Rang neun. Karim Onisiwo spielte bei den Siegern durch, Kevin Stöger kam in der 81. Minute auf den Platz. Bei Bielefeld waren Patrick Wimmer und Alessandro Schöpf über die komplette Distanz im Einsatz. Manuel Prietl wurde zur Pause eingewechselt und verschuldete den ersten und den dritten Strafstoß.

Aufregung gab es in dieser Partie in der 15. Minute, als Zweifel an der Torlinientechnologie aufkamen. Beim vermeintlichen Treffer von Niakhaté bekam Schiedsrichter Felix Zwayer über seine Funkuhr mit Verzögerung das Signal zum Tor - Bielefelds Keeper Stefan Ortega hatte den Ball aber noch auf der Linie gerettet. Nach Eingreifen der Videoassistenten schaute sich Zwayer die Szene noch einmal am Spielfeldrand an und änderte seine Tor-Entscheidung.