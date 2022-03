Sechsjähriger starb nach Rodelunfall in Berwang

Berwang – Ein sechs Jahre altes Kind ist am Wochenende nach einem schweren Rodelunfall in Berwang verstorben, berichtet die Polizei am Sonntag. Der Bub war am Samstag mit seinem 37-jährigen Vater gemeinsam auf einer Rodel über die Rodelbahn „Bärenritt" abgefahren. Kurz vor einer Unterführung im mittleren Teil der Strecke verlor der 37-Jährige derzeitigen Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über die Rodel, kam rechts von der Bahn ab und prallte gegen einen gepolsterten Steher der Unterführung.