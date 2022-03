Patriarch Kyrill droht die Isolation in der Orthodoxie

Moskau –Der Krieg in der Ukraine hat nicht allein Kremlchef Wladimir Putin zum internationalen Buhmann gemacht. Er nagt auch am Image des Moskauer Patriarchen Kyrill I., der mit Putin verbündet ist, und er spaltet die russisch-orthodoxe Kirche.

Kritik am Kreml gehörte schon in der Vergangenheit nie zum Repertoire von Kyrill. Stets wurde die volle gegenseitige Unterstützung im Kampf Russlands gegen die „Kräfte des Bösen“ betont. Es sei vom Westen „abscheulich und gemein“, ein Volk gegen das Brudervolk aufzuhetzen und die Ukrainer zu bewaffnen, damit sie gegen ihre russischen Brüder kämpfen, protestierte der Kirchenführer in einer Predigt. Er verstehe sich als Patriarch der ganzen Rus und Primas der Kirche, deren Herde sich in Russland, der Ukraine und anderen Ländern befinde. Die Begriffe „Angriff“ und „Krieg“ vermeidet er, und Putin wird mit keinem Wort erwähnt.