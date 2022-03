Generalstabschef gesucht: Das Gefecht der beiden ungleichen Generäle

Denn, so lautet die Erzählung, die auf den Gängen und Höfen der Rossauer Kaserne die Runde macht, als Co-Chef der neu geschaffenen Gecko-Kommission sollte er gegenüber Favorit 2 aufholen. Denn das ist Thomas Starlinger: Adjutant von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ehemaliger Verteidigungsminister in der Übergangs-Beamtenregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein. Wie Striedinger erfüllt er die wesentlichen Anforderungen der Ausschreibung: Mehrjährige Erfahrung im internationalen Bereich und auch in Führungsfunktionen im Inland; in puncto Internationalität liegt Starlinger mit seinem Lebenslauf sogar vorn. Außerdem hat sich der gebürtige Gmundner seit Ausbruch der Pandemie auch außerhalb des Bundesheers breite Anerkennung erarbeitet: Er gehört zu den Initiatoren von „Alles Gurgelt“, dem PCR-Testsystem der Bundeshauptstadt, um das Wien nicht nur in Österreich beneidet wird. Starlinger gilt als Grün-affin, beherrscht aber auch den Brückenbau zur SPÖ und ÖVP. Die Truppe hat er ohnehin hinter sich, seit er in seiner Zeit als Expertenminister Klartext sprach: Es sei hoch an der Zeit, das Bundesheer besser auszustatten, anstatt es finanziell auszuhungern. Mittlerweile, dem Ukraine-Krieg geschuldet, ist das breiter Konsens.