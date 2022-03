Tiroler Gurgeltests werden um 66 Millionen Euro verlängert

Innsbruck –In den vergangenen Wochen wurde heftig über die Teststrategie in Österreich diskutiert, ab April können jetzt nur noch fünf kostenlose Antigen- und fünf PCR-Tests pro Monat durchgeführt werden. Unabhängig davon wird die Landesregierung in den nächsten Tagen ihre Teststrategie bis Ende des Jahres festlegen. Die seit Mitte Dezember flächendeckende Aktion „Tirol gurgelt“ bleibt bestehen.

Aus fachlicher Sicht, so das Land, bestehe die höchste Sicherheit, wenn diese Tests als PCR-Tests durchgeführt werden, wobei im Hinblick auf den Mangel an Fachpersonal für die Abstrichnahme PCR-Gurgeltests zur Anwendung kommen würden. Aufgrund der immens hohen Fallzahlen werde die Testung möglicherweise auch an symptomlosen Personen fortzusetzen sein, weil ansonsten mangels Lagebild keine Folgebeurteilung der Lage erfolgen kann. Die PCR-Gurgeltests werden zur Eigenanwendung in einer angepassten und reduzierten Form fortgesetzt. Auch für den Tourismus.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt indes weiter auf hohem Niveau: Gesundheits- und Innenministerium haben am Samstag 41.999 Neuinfizierte gemeldet, die in den vergangenen 24 Stunden registriert wurden. In Tirol gab es am Samstag 2693 Ansteckungen. Das Impfgeschehen ist in den vergangenen Tagen beinahe völlig erlahmt. In der Vorwoche wurden österreichweit lediglich 22.700 Impfungen durchgeführt, darunter waren allerdings kaum noch Erstimpfungen.