TT-Kommentar: Bei der WSG Tirol wird es auch ein Spiel mit den Nerven

Spätestens seit gestern sitzt das Abstiegsgespenst in der Bundesliga der WSG Tirol wieder so richtig im Nacken, denn mit vier Zählern aus den ersten beiden Partien in der Qualifikationsgruppe hat Tabellenschlusslicht Altach den Titel „Fixabsteiger“ vorerst zu den Akten gelegt. Auch die Admira, die Coach Andreas Herzog gestern nach einigen Ausfällen „schwach“ sah, schrieb schon mit vier Zählern an und gastiert in zwei Wochen im nächsten „Endspiel“ in Altach ...