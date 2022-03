Tirolerin Hauser verpatzte mit letztem Schuss Siegchance am Holmenkollen

Oslo - Lisa Hauser hat am Sonntag mit einem Fehler beim 20. Schuss ihre Chance auf den Weltcup-Sieg beim Biathlon-Saisonfinale in Oslo vergeben. Die 28-jährige Tirolerin lag im abschließenden Massenstart-Rennen über 12,5 km auf dem Holmenkollen bis zum letzten Schießen in Führung, am Ende schaute für Hauser allerdings nur der achte Platz mit 15,4 Sekunden Rückstand auf Siegerin Justine Braisaz-Bouchet (FRA) heraus. Diese kam nach zwei Fehlschüssen in 35:20,8 Minuten ins Ziel.