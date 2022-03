Das Cape Epic in Südafrika findet ohne Tirols Rad-Asse statt

Tirols Mountainbike-Jungstar Laura Stigger, die sich zuletzt bei einem Trainingssturz am Handgelenk verletzte, wird ihren Titel beim Cape Epic nicht verteidigen.

Kapstadt – 680 Kilometer, gut 17.000 Höhenmeter, acht Etappen – im Mountainbike-Sport gibt es vom Stellenwert her kein Mehrtagesrennen, das es mit dem heute beginnenden Cape Epic aufnehmen könnte. In der Siegerliste des Rennens von Südafrika zu stehen, gilt als Ritterschlag, im Vorjahr gelang der Triumph Tirols Jungstar Laura Stigger an der Seite ihrer Schweizer Freundin Sina Frei. Als erste Österreicher überhaupt.