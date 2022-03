Furchteinflößend schnell: Russland setzt auf neue Rakete „Kinschal"

Die "Kinschal" wird von Kampfjets des Typs MiG-31 in großer Höhe abgefeuert. Erst in sicherer Entfernung vom Flugzeug zündet das eigene Raketentriebwerk. Es trägt die "Kinschal" erst bis zu 20 Kilometer in die Höhe und dann hinab zum Ziel.

© Russisches Verteidigungsministerium