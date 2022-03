Akademie St. Blasius Orchester: Musik als Hoffnungsträgerin für den Frieden

Seine Leidenschaft für Mathilde Wesendonck brachte Richard Wagner mit seinen „Wesendonck Lieder WWV 91“ zum Ausdruck. Aussicht auf Kontinuität in Liebessachen eher Fehlanzeige. Den hoch romantischen Liebesschmerz komplex in Noten gesetzt, für die Ewigkeit. Die am Tiroler Landestheater engagierte Mezzosopranistin Anne Schuldt, ungemein empfänglich für die Äußerungen seelischen Erlebens, ließ spüren, mit welcher Eindringlichkeit Wagner sein Liebessehnen ausstattete. Die Akademie St. Blasius, ein ungemein sensibler Partner, zeigt sich auch beispielhaft in Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 „Schottische“: feinfühlig, wissend um das romantische Timbre, aber auch gebündelt, schlank und geschmeidig. Die den Kriegsopfern gewidmete Zugabe, Mendelssohns „Verleih uns Frieden gnädiglich“, so seelenvoll interpretiert, in die Herzen der Hörer – in Gottes Ohr. (hau)