Imster Bergbahnen: 90 Prozent vom Umsatz vor Corona erzielt

Wobei es in erster Linie Einheimische waren, auf die man in Hoch-Imst in den vergangenen Monaten zählen konnte. Vor der Pandemie erzielte der TVB 170.000 Nächtigungen, zuletzt waren es Corona-bedingt nur noch 70.000. Die Bergbahnen Imst konnten aber seit Neueröffnung 70.000 Gäste begrüßen. Nicht weniger als 270.000 Fahrten wurden in den drei Wintermonaten registriert. „Und das trotz Corona und dem Tourengeher-Boom“, ist Schöpf allen Beteiligten zur Realisierung „dankbar“.

Martin Winkler, Wirt der Untermarkter Alm direkt an der Mittelstation, spürte natürlich die Bauphase während des Sommers. „Wir waren aber mit 70 bis 80 Prozent Einheimischen gut besucht“, erklärt er. Jetzt im Winter bemerkte er so manche, „die sonntags mit Halbschuhen zum Mittagessen kamen“. Das sei eine Folge der neuen Bahn: Man steigt in die Gondel und fährt zu uns rauf – das ist fast so wie in der Stadt“, lobt Winkler die nunmehrige Barrierefreiheit. Auffällig sei auch, dass nun auch Ältere – darunter 90-Jährige – „nach zehn Jahren wieder zu uns kommen können“. (pascal)