Schelte für Alaba und Real nach 0:4-Pleite im Clasico: „Weißes Desaster"

"Seine schlechteste Partie in Weiß", urteilte die spanische Marca über die Darbietung von Alaba, der im Lauf der bisherigen Saison Lobeshymnen gewohnt war. Vier Tage vor Österreichs WM-Quali-Auftritt in Wales war der Wiener aber an jedem der vier Tore mehr oder weniger beteiligt. Trainer Carlo Ancelotti trug freilich seinen Part zur desolaten Defensivvorstellung bei. Alaba etwa begann wie gewohnt zentral in der Viererabwehr, fand sich nach der Pause aber links in einer Dreierkette wieder. Als Ancelotti nach 18 Minuten sein Experiment beendete, spielte er schließlich als Linksverteidiger.