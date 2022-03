Jerzens – Bei Schalungsarbeiten auf einer Baustelle in Jerzens hat sich am Montag ein Arbeiter eine schwere Beinverletzung zugezogen. Der 47-Jährige stieg laut Polizei auf eine Schaltafel, woraufhin diese aufschnappte. Der Mann stürzte rund dreieinhalb Meter in die Tiefe. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)