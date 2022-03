„Zoag di her“: Musikvideo aus Kufstein sensibilisiert für Down Syndrom

Das Down Syndrom (Trisomie 21) ist eine Chromosomen-Anomalie, die geistige Behinderungen und auch körperliche Anomalien in unterschiedlichen Stärken und Ausprägungen hervorruft. Sich verstecken wollen die Familien des „Club 21“ in Kufstein jedoch nicht – im Gegenteil. Zum heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag haben sie mit „Zoag di her“ ein ganz besonderes Musikvideo veröffentlicht.