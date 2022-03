Wattener Pinguine: Teil eins der Meisterparty endete erst am Nachmittag

Wattens – Nach dem 4:1-Auswärtssieg gegen Kapfenberg im Final-Rückspiel der Österreichischen Eishockey-Liga brachen bei den Wattener Pinguinen am Samstagabend alle Dämme: Erst wurden die Kabine und der Bus zur Partyzone erklärt. In Wattens angekommen, hatte Club-Präsident Roman Tauber keine andere Wahl, als den Gastgeber zu mimen. Und der finale Akt stieg auf einer privaten Terrasse. Sperrstunde war dem Vernehmen nach erst am Sonntagnachmittag. Das Gros der Wattener Cracks startete am Sonntag wohl mit einem Minus auf dem Schlafkonto in die Woche. Ohnedies müssen neue (sportliche) Träume nach dem errungenen Meistertitel erst wieder entstehen.