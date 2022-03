Liste Stadt Lienz zählt Monate bis zur Wahl

Lienz – Zweckoptimismus klingt mit, wenn Hannes Schwarzer die aktuelle Situation der Liste Stadt Lienz (LSL) beschreibt. „Es sind nur noch 71 Monate, dann wird wieder neu gewählt. Wir treten an“, verspricht Schwarzer schon heute. Nach 30 Jahren im Lienzer Gemeinderat hat die bürgerliche Liste heuer den Einzug deutlich verfehlt. Gründungsmitglied Uwe Ladstätter, der heuer seinen 80. Geburtstag feiert, hatte schon zuvor aus Altersgründen seinen Rückzug erklärt. Der langjährige Leiter des Kulturausschusses übergab seine politische Bewegung an Hannes Schwarzer, der mit Wolfgang C. Retter, Elfie Ganeider und Hannes Mayr in die Wahl zog.