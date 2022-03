„Missachtung des Wählerwillens“: Ärger nach Vize-Wahl in Nauders

Nauders – Mit einem Stimmenanteil von 59,4 Prozent hatte der amtierende Bürgermeister von Nauders, Helmut Spöttl, die Wahl am 27. Februar gewonnen. Zudem gewann Spöttls „Liste Nauders“ fünf Mandate. Dank Koppelung mit der Liste „Wir für Nauders“ (zwei Mandate) hat der Bürgermeister im Gemeinderat mit sieben Mandaten die absolute Mehrheit.

Aber es kam anders: Nicht die Monz-Liste, sondern die Touristikerliste „Wir für Nauders“ (zwei Mandate) stellt mit Karl Ploner den neuen Vizebürgermeister. Ploner war bereits in der vorigen Amtsperiode Vize.

„Das ist eine klare Missachtung des Wählerwillens in unserem Dorf“, kritisierte Monz. „Die Leute reagieren verärgert.“ Ihm sei klar, dass er „rein rechtlich gesehen“ keinen Anspruch auf das Amt habe. Sehr wohl aber spreche das Wahlergebnis sowie das Gebot der Fairness dafür. Möglicherweise sei diese „Bürgermeisterentscheidung“ auch eine Antwort auf den Wahlkampf, in dem er Missstände schonungslos aufgezeigt habe. „Ich habe der Bevölkerung nur die Wahrheit gesagt“, so Monz. „Zudem würde ich das Vizebürgermeisteramt ehrenamtlich machen. Wenn das nicht geht, würde ich das Honorar den Vereinen spenden.“ Auch sei seine Liste bei der Besetzung der Ausschüsse boykottiert worden.