„Zammer Kräuterhexe“ lüftet Geheimnisse in ihrem Buch

Zams – Ob wildwachsende Gebirgspflanzen wie Meisterwurz, welche ätherische Öle enthält, oder das Gänseblümchen, das zur Blutreinigung dient: Michaela Thöni-Kohler, im Oberland bekannt als „Zammer Kräuterhex“, beschäftigt sich seit Jahren mit der Heilwirkung von Pflanzen, die speziell in der Volksheilkunde zur Anwendung empfohlen werden. Ihr Wissen hat sie in ihrem Tiroler Kräuterbuch zusammengefasst – Untertitel „80 Heilpflanzen für Wohlbefinden und Genuss“.

Es ist das erste Buch der Zammerin. Darin beschreibt sie „ausschließlich Wildkräuter und Heilpflanzen, die auf Wiesen und in Wäldern in unserem Land vorkommen und deren Heilwirkung auch in neuen Studien nachgewiesen wird“. Zunächst aber habe sie jahrhundertealtes, seit Generationen überliefertes Wissen zusammengetragen. Weil sie sich schon seit ihrer Jugend für Heilpflanzen interessierte und mehr darüber wissen wollte, absolvierte sie eine 18-monatige Ausbildung zur geprüften Kräuterexpertin. Dabei habe sie fast 400 Pflanzen kennen gelernt.