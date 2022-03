AK-Präsident Zangerl: „Abzocke bei Steuerzahlern beenden“

Innsbruck – Die Regierung hat am Sonntag angesichts der enormen Teuerung ein Zwei-Mrd.-Euro-Entlastungspaket präsentiert. Ganz und gar nicht zufrieden damit ist Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl. „Anstelle von Entlastungskosmetik braucht Österreich endlich einen Reformschub“, so Zangerl. Der Staat bediene sich immer heftiger bei den Steuerzahlern. Das zeige schon allein die Tatsache, dass Österreich bei den Abgaben auf Arbeitseinkommen im Vorjahr Italien überholt hat und nun EU-weit hinter Belgien und Deutschland an dritter Stelle liege. Laut OECD werde in Österreich der Faktor Arbeit mit 47 Prozent belastet. Der OECD-Schnitt liege bei 34,7 Prozent. „Würde der österreichische Durchschnittsverdiener etwa so besteuert wie in Schweden – das nicht für seine niederen Steuern bekannt ist –, würden den heimischen Arbeitnehmern an die 180 Euro netto mehr im Monat bleiben“, betont Zangerl.