Markthalle Innsbruck: In dieser Küche wird nichts weggeworfen

„Mir hat der Milchreis richtig gut geschmeckt. Das ist so eine tolle Idee, da sieht man, was man aus Lebensmitteln noch alles machen kann“, sagt die Ferrari-Schülerin Angelina. Ihre Freundin Riana ist begeistert von den Chips: „Die haben so einen guten Geschmack, so etwas würde ich gerne öfter essen.“ Die zwei dürfen sich mit anderen Schülern bei den Aktionstagen „Weniger ist mehr wert!“ in der Innsbrucker Markthalle durchs Angebot einer Genuss-Manufaktur kosten und beim Kochen über die Schulter schauen.