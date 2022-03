Neuer Bronski-Thriller „Brennweite“: Auf Aichners Achterbahn

Innsbruck – Dass die Leipziger Buchmesse heuer erneut ausfiel, wurde von vielen Branchenbeobachtern „als Katastrophe“ kommentiert. Bernhard Aichner hat sich in seinem neuen Bronski-Thriller „Brennweite“ für den Frühjahrstreff der Buchbranche etwas noch Katastrophaleres ausgedacht. Was genau, sei an dieser Stelle selbstverständlich nicht verraten. Nur so viel: Nicht nur in der erzählten, auch in der echten Welt würden TV-Sender dafür ihr Programm ändern.