Tiroler Polizeioffiziere lernen jetzt auch in Salzburg

Innsbruck – Tiroler Polizeibeamte, die sich zu Offizieren ausbilden lassen wollen, können dies künftig in Salzburg tun. Es ist die erste Ausbildung dieser Art im Westen Österreichs. Bislang wurde der Bachelor-Studiengang „Polizeiliche Führung“ nur an der Fachhochschule in Wiener Neustadt angeboten. Vier Polizistinnen und 13 Polizisten sind für diesen Premieren-Jahrgang inskribiert, wie das Innenministerium gestern in einer Aussendung mitteilte. Die Teilnehmer stammen aus Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Salzburg und Oberösterreich.